Olimpiadi Invernali 2026, il Sindaco di Cortina: “Ritardi amministrativi.. chiediamo aiuti”

E’ partita l’avventura di Milano Cortina 2026. Al passaggio di testimone della bandiera olimpica a Pechino, durante i recenti Giochi Invernali, l’Italia comincia il cammino verso il 2026. Sembra ci siano delle difficoltà organizzative, probabilmente fisiologiche in questo tipo di manifestazioni. Il Sindaco di Cortina, commentando la bellezza delle 17 medaglie vinte alle Olimpiadi, dichiara: “Abbiamo ancora gli occhi che brillano di un’emozione forte, di quanto siamo riusciti a fare a Pechino. Oggi è il nostro cancelletto di partenza”.

“I procedimenti amministrativi non ci consentono di arrivare in tempo – prosegue Ghedina – la Cina ha fatto una grande figura, e si sentiva una presenza forte del Governo. Io spero che ci aiutino tutti, per portare in alto il nome della nostra Italia”. Lo dice in conferenza stampa in occasione dell’arrivo a Malpensa della bandiera Olimpica con la delegazione italiana.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport