Positivo al Covid-19 viola la quarantena: 58enne sorpreso per le strade di Latina

Latina – Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato finalizzati al contrasto della pandemia da Covid-19. Nel pomeriggio di ieri, 25 febbraio 2022, l’equipaggio di una volante della Questura ha sottoposto a controllo un’autovettura condotta da un 58enne di Latina, il quale, nel corso degli accertamenti esperiti tramite la banca dati, è risultato essere stato sottoposto ad isolamento domiciliare perché affetto da Covid-19.

Alla contestazione degli agenti, l’uomo non ha potuto fornire adeguate giustificazioni e pertanto, come previsto dalla vigente normativa, è stato deferito in stato di libertà all’A.G. con intimazione a fare ritorno presso la propria abitazione, luogo deputato al suo isolamento sanitario”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

