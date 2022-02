Ucraina, Energie per Fiumicino: “Spegniamo le luci e abbassiamo i riscaldamenti per dire ‘no’ alla guerra”

Fiumicino – “Come Energie per Fiumicino ci uniamo alla solidarietà espressa dal Sindaco e dai Consiglieri verso il popolo dell’Ucraina che sta attraversando un momento drammatico della loro storia. Nel fare questo e nel ribadire il “No” alla guerra, vorremmo al contempo lanciare una provocazione”. Così in una nota stampa il Circolo Energie per Fiumicino.

“Come ha proposto sui social la famosa giornalista Milena Gabbanelli, – spiega il Comitato – invitiamo il Sindaco e tutti noi Cittadini a compiere un piccolo gesto concreto: abbassiamo tutti il riscaldamento delle nostre case e degli uffici di un grado, spegniamo tutte le luci superflue (vedi ad esempio le luminarie ancora presenti sul ponte “2 Giugno”) e cerchiamo di tenerle spente il più possibile (compatibilmente con tutte le altre nostre esigenze), ricordiamoci di spegnere il computer quando usciamo dall’ufficio e, comunque, ogni volta che non lo dobbiamo più usare e cerchiamo di utilizzare in modo più efficiente le nostre lavatrici e le nostre lavastoviglie.

Come dice la stessa Gabbanelli, se tutti gli italiani iniziassero da subito a seguire questi comportamenti, l’importazione di gas dalla Russia potrebbe diminuire di circa 1,5 miliardi di metri cubi su oltre 28, poco sicuramente, ma sarebbe comunque un segnale concreto in mezzo ad un oceano di parole vane ed inutili, oltre a fare qualcosa anche per il nostro ambiente e per le nostre tasche.

Noi abbiamo iniziato oggi stesso!”

