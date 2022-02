Guerra in Ucraina, il Papa telefona a Zelensky: “Sono profondamente addolorato”

Città del Vaticano - Continua l'azione diplomatica della Santa Sede per fermare il conflitto tra Ucraina e Russia. Oggi, Papa Francesco ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymir Zelensky. Lo fa sapere l’ambasciata Ucraina presso la Santa Sede su Twitter. "Il Santo Padre ha espresso il suo più profondo dolore per i tragici eventi che stanno avvenendo nel nostro Paese", scrive. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un tweet ringrazia il Pontefice "per le preghiere per la pace e il cessate il fuoco in Ucraina. Il popolo ucraino sente il sostegno spirituale di sua Santità".

Oggi Papa Francesco ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente 🇺🇦 Volodymyr Zelenskyi.

Il Santo Padre ha espresso il suo più profondo dolore per i tragici eventi che stanno avvenendo nel nostro Paese. pic.twitter.com/suGY5dMStL — UKR Emb to HOLY SEE (@UKRinVAT) February 26, 2022

Nella giornata di ieri, il Pontefice, nonostante il forte dolore al ginocchio (leggi qui), si è recato all'ambasciata russa presso la Santa Sede, in via della Conciliazione, per offrirsi come mediatore tra le parti (leggi qui). Nel frattempo il Papa, dal suo account Twitter, invita tutti a pregare per la pace.

