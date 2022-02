Hacker attaccano Mosca: social in tilt e nelle tv russe vanno in onda canzoni ucraine

Mosca – In Russia sembra essere stato colpito l’ente regolatore dei media ed alcuni canali tv stanno attualmente trasmettendo live canzoni ucraine. E’ quanto si apprende da fonti russe, precisando che restano “disservizi sui siti governativi afferenti al Cremlino”. Anche il sito ufficiale del Cremlino stesso è al momento irraggiungibile. “Dalle ore 9.00 del 26 febbraio sembra inoltre che la Russia stia censurando i social network in tutto il paese, in primis Twitter e Facebook, agendo tramite diversi provider di rete presenti sul territorio come Rostelecom, Mts, Beeline and MegaFon”, sostengono le fonti, rilevando che “nella community underground è stato chiuso il noto forum RaidForums. L’appartenenza del forum alla comunità hacker russa è stata più volta accertata, restano da valutare le cause dell’operazione di shut down”. (fonte Adnkronos)