Centro di raccolta a Isola Sacra, Petralia (MdM): “Il Comune ascolti i cittadini”

Fiumicino – “Un nuovo centro raccolta rifiuti previsto ad Isola Sacra Fiumicino, in un terreno ubicato tra via della Scafa e via Monte Solarolo. I residenti contestano la scelta del sito, ritenuto non idoneo per la presenza, nelle immediate adiacenze, di un folto nucleo residenziale, nonché di un parco giochi per bambini”

E’ quanto si legge in una nota del Movimento dei Moderati, a firma del presidente Gianfranco Giuseppe Petralia, che prosegue: “Avevamo appreso con soddisfazione del progetto per la realizzazione di un centro rifiuti, ma francamente, la scelta del sito dove realizzarlo, appare del tutto non adeguata. Infatti, sollecitati dai residenti del comprensorio interessato, abbiamo constatato che la realizzazione del menzionato impianto in quel luogo non tiene in considerazione i necessari requisiti di sicurezza.

Al riguardo, osserviamo che, oltre alla problematica importantissima per la sicurezza delle abitazioni e del parco giochi per bambini, su via della Scafa, in un raggio inferiore a 500 metri dal luogo scelto, sono operanti anche, un plesso scolastico, varie attività imprenditoriali e due grandi centri commerciali che insieme incidono notevolmente sul traffico veicolare già pesantemente compromesso dalla presenza dello svincolo che permette l’accesso degli autoveicoli a Fiumicino Sud.(fattori che ne escludono la realizzazione)

A tal proposito segnaliamo che questa nuova struttura per la raccolta dei rifiuti, dovendo necessariamente ricevere mezzi di trasporto di non trascurabile volume, inevitabilmente andrà ad aggravare ulteriormente, non solo il traffico locale su via della scafa, ma anche quello su via dell’Aeroporto di Fiumicino, che collega l’Aeroporto Leonardo da Vinci, Fiumicino, Ostia Lido e zone limitrofi. (fattore che ne esclude la realizzazione)

In riferimento a quanto sopra, consapevoli dell’utilità di questo progetto per la città di Fiumicino e contestualmente anche dei problemi di sicurezza che la sua attuale destinazione ha fatto emergere, chiediamo all’Amministrazione comunale di accogliere le rimostranze dei residenti interessati e quindi di destinare la realizzazione di questo centro ecologico in altro luogo idoneo a soddisfare le relative prescrizioni attuative”.

