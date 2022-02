Guardia Nazionale Ambientale e Argos insieme per il reparto pediatrico del S. Camillo

Roma – Manifestazione di solidarietà festeggiando il carnevale oggi presso il Reparto Pediatrico dell’Ospedale San Camillo di Roma dove la Guardia Nazionale Ambientale insieme all’associazione Argos Forze di Polizia allieterà la giornata dei piccoli pazienti con animazione, giochi e personaggi fantastici.

”E’ una iniziativa benefica – si legge in una nota della Gna – che ogni anno facciamo a favore dei più piccoli visitando vari ospedali in particolare nella Capitale. Quest’anno è particolare perché è anche un momento nel ricordo di Massimiliano Raggi, il figlio del nostro Presidente deceduto nell’ agosto scorso in un incidente stradale. Massimiliano era presente con il suo sorriso e ogni anno si intratteneva spesso con i bambini dei vari reparti pediatrici che abbiamo visitato scherzando e giocando con loro”. La visita presso il reparto pediatrico dell’ospedale San Camillo rientra nella Festa del Carnevale delle Forze di Polizia.

Numerose sono le attività che vedono il personale della Guardia Nazionale Ambientale scendere in campo per dare il proprio supporto alle Istituzioni o alle popolazioni colpite dalle calamità naturali, il tutto con il pieno spirito di supporto e con la massima discrezione, nella più pura ottica del servizio reso in regime di sussidiarietà, affiancando senza prevaricare gli operatori dei Corpi Statali e con l’unico obiettivo di sentirsi gratificati esclusivamente avendo “dato una mano” a chi ne aveva bisogno.

