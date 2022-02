Guerra in Europa, la Protezione Civile di Fiumicino in soccorso del popolo ucraino

Fiumicino – Mentre Kiev e molte altre città dell’Ucraina continuano ad essere assediate dalle truppe russe, la Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino si mobilita per aiutare i civili. “Considerato le difficoltà che sta vivendo il popolo ucraino – si legge in una nota dell’Associazione – la Protezione Civile Nuovo Domani si pone a disposizione dello Stato Italiano per organizzare una raccolta di derrate alimentari, medicinali, vestiario e personale da inviare ai confini con l’Ucraina per quanto possa essere necessario. La nostra email è segreteria@nuovodomani.org Tel. O6. 6521700″.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.