Guerra in Ucraina, la tennista Svitolina: “I montepremi dei prossimi tornei al mio popolo”

Si muove il mondo dello sport e lo fanno gli atleti di tutto il mondo, sconvolti e addolorati per il conflitto in Ucraina, per mano della Russia. Interviene anche la tennista Elina Svitolina, numero 15 del mondo nel ranking WTA e numero 1 del tennis in Ucraina.

L’atleta ha annunciato che donerà tutti i montepremi che arriveranno dai prossimi tornei del circuito, per aiutare i soldati che stanno difendendo la sua nazione contro l'esercito russo.

"Lettera alla mia Patria - scrive la campionessa sui social -, sono lontana da te, lontana dagli occhi dei miei cari, dal mio popolo, ma il mio cuore non è mai stato così pieno della vostra anima. E' difficile esprimere quanto siete speciali. Per me siete forti, belli, unici. Mi avete dato tutto, onoro ogni parte di voi: la vostra cultura, la vostra educazione, la vostra terra, il vostro mare, le vostre città, il vostro popolo. Il mio popolo. Ogni giorno temo per voi. Sono devastata, i miei occhi non smettono di piangere, il mio cuore non cessa di sanguinare. Ma sono così fiera di vedere il nostro popolo, le nostre madri, i nostri padri, i nostri fratelli, i nostri bambini, così forti e coraggiosi impegnati a combattere per difenderti. Sono eroi”.

Prosegue a scrivere la Svitolina esprimendo i suoi sentimenti più profondi per il popolo ucraino. E per esso la tennista ha vinto tantissimo in carriera. In palmares conserva la vittoria agli Internazionali d'Italia. E’ sposata con il tennista francese Gael Monfils e viaggia costantemente in tutto il mondo. Arriva poi l’annuncio: "Mi impegno perciò a donare il montepremi dei miei prossimi tornei per sostenere l'esercito, per i bisogni umanitari, per aiutarli a difendere la nostra nazione".

"Ucraina, tu ci unisci, sei la nostra identità, sei il nostro passato e il nostro futuro. Noi siamo Ucraina. Possa il Mondo vederti e aiutarci a unire le forze per proteggerti. Siete sempre nei miei pensieri e nelle mie preghiere. Siete sempre con me. Io sono Ucraina. Noi siamo Ucraina. Elina Svitolina, un'ucraina orgogliosa", conclude.

