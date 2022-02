Qatar 2022, la Federcalcio francese: “Chiediamo l’esclusione della Russia dai Mondiali”

Parigi - Se Polonia, Svezia e Repubblica Ceca non giocheranno i play off per le qualificazioni mondiali in Qatar, in programma contro la Nazionale russa, neanche in campo neutro, la Francia è pronta a chiedere l’esclusione della Russia proprio dalla competizione iridata del prossimo autunno.

Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Francese di calcio Noel Le Graet. Nel corso di una sua intervista a Le Parisien, ha detto che la Federazione vuole discutere di questa possibilità, come reazione a quanto sta accadendo in Ucraina per mano della Russia stessa: “Non ho ancora discusso con altre federazioni, ma sono favorevole all'esclusione della Russia dal prossimo Mondiale", ha detto. "Questo è il mio primo impulso – ha precisato - di solito, credo che lo sport serva a riconciliare le persone e alleviare le tensioni. Ma questo sta andando troppo oltre. E il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può restare neutrale. Di certo non mi opporrò all'esclusione della Russia", ha aggiunto. E’ un altro chiaro messaggio alla Fifa.

La Russia non è ancora qualificata per i Mondiali. Dovrà affrontare anch’essa i play off a marzo.

