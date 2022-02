Yeman Crippa da favola a Napoli: fa il record italiano di mezza maratona

59:26 è il tempo della storia per Yeman Crippa, recordman nel mezzofondo azzurro dell’atletica leggera. Questa mattina alla Mezza Maratona di Napoli l’atleta delle Fiamme Oro ha siglato uno strepitoso primato personale sul traguardo. Per lui e per l’atletica italiana. Vince in modo trionfale la gara di casa e firma una fantastica conquista.

Infatti, nessuno prima di lui in Italia era riuscito a realizzare questo crono. E’ il secondo europeo di ogni epoca e sta a 13 secondi dal record continentale dello svizzero Julien Wanders (59:13). Yeman si prende il record che apparteneva da un anno a Eyob Faniel, che potrebbe rispondere al compagno di squadra domenica prossima alla RomaOstia (leggi qui). Faniel fece 1h00:07 a Siena Ampugnano. (leggi qui)

“È il nostro momento, è il momento dell’atletica italiana – esulta Yeman Crippa come riporta il sito ufficiale della Federazione Italiana Atletica Leggera – ed è giusto che ce lo godiamo. Per me questa giornata ha un valore immenso, nello sguardo di fuoco che avevo all’arrivo c’è tutta la mia cattiveria, agonistica, positiva: dopo un anno difficile come il 2021, un susseguirsi di infortuni e delusioni, dovevo dimostrare in primis a me stesso quello che valgo. Oggi mi sono rifatto di tutto, di Siena, di Tokyo, di Dublino”.

“Non credevo di poter far così bene, l’ho capito soltanto al 15esimo chilometro che si potesse andare davvero sotto l’ora – racconta l’azzurro – Ma gli allenamenti mi davano buone indicazioni, le sei settimane in Kenya sono state fondamentali. Dal decimo chilometro ho ripreso il gruppo di testa e intorno al diciottesimo sono rimasto da solo, su una lieve salita di 600 metri”.

Crippa ha due obiettivi nel mirino e lo precisa: “Quest’anno voglio scendere sotto i 13 minuti nei 5000 (ha 13:02.26, ndr) e sotto i 27 minuti nei 10.000 (ha corso in 27:10.76 in occasione dell’ottavo posto ai Mondiali di Doha). Ma soprattutto – prosegue Crippa – cerco buoni piazzamenti ai Mondiali di Eugene in luglio e medaglie agli Europei di Monaco di Baviera in agosto. Per prepararci alla pista, andremo in Marocco a fine marzo a quota 1700-1800 metri. La mezza maratona? Ne farò un’altra in autunno, sono convinto di essere portato per le distanze più lunghe: anno per anno mi dedicherò sempre di più alla mezza e poi si proverà la maratona. Passo dopo passo. Resto sempre con i piedi per terra, però oggi posso dirlo: sono tornato!”.

(foto@NapoliCityHalfMarathon)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport