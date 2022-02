4 idee regalo perfette per un sommelier

Trovare il regalo perfetto per un sommelier o per un aspirante tale non è di certo difficile: basta rimanere nell’ambito del vino e non si rischia di sbagliare. È tuttavia importante fare la scelta giusta, perché un vero intenditore sa distinguere un’etichetta di qualità, dunque, non basta acquistare la prima bottiglia che capita. Vediamo insieme 4 regali perfetti per un sommelier, con i quali non si rischia di certo di sfigurare e si può andare sul sicuro.

#1 Uno spumante d’eccellenza

L’Italia è un Paese con una grande vocazione per quanto riguarda la produzione vitivinicola ma sono soprattutto gli spumanti a distinguersi ed essere apprezzati in tutto il mondo. Anche in questo caso però attenzione: ad un sommelier bisogna regalare una bottiglia di qualità, come un ottimo Trentodoc. Lo spumante trentino metodo classico è ormai famoso in tutto il mondo: un vero prodotto d’eccellenza che qualsiasi intenditore sa apprezzare in modo particolare. Sotto la denominazione Trentodoc tuttavia troviamo numerose etichette, alcune senza dubbio più pregiate di altre. Quale scegliere per non rischiare brutte figure? Un prodotto davvero interessante, anche sotto il profilo del rapporto qualità-prezzo, è il Masetto Privé: il Trentodoc di Endrizzi riserva a dosaggio zero, frutto di una maturazione sui lieviti di almeno 84 mesi. Qualsiasi sommelier o estimatore delle bollicine può solo apprezzare uno spumante come questo e la bella figura è garantita!

#2 Una visita guidata in cantina

Un’altra idea regalo perfetta per un appassionato di vini è la visita guidata in cantina e da questo punto di vista le opzioni sono moltissime. In Trentino, sempre da Endrizzi è possibile compiere vari tour enogastronomici in una delle cantine più antiche e suggestive della regione, circondata da pergole e giardini in fiore che regalano emozioni uniche. Sul sito ufficiale si possono trovare diversi percorsi di degustazione, da acquistare direttamente online per fare un regalo sicuramente apprezzato da chi ama scoprire nuovi luoghi.

#3 Il set di bicchieri da degustazione

Un altro regalo che potrebbe essere apprezzato da un sommelier è il classico set di bicchieri da degustazione, che fa sempre comodo in casa. Attenzione però: prima di scegliere questo dono conviene assicurarsi che il festeggiato non ne possegga già, perché non è raro che un esperto di vini abbia dei bicchieri appositi per la degustazione.

#4 La cantinetta per il vino

Un ultimo regalo che potrebbe piacere decisamente molto ad un sommelier è la cantinetta vino: un mobiletto frigo appositamente pensato per custodire le bottiglie ad una temperatura controllata, in modo che non rischino di rovinarsi. La cantinetta è un complemento indispensabile per un estimatore di bollicine e vini in generale però anche in tal caso potrebbe rivelarsi impegnativa, dunque, conviene sempre accertarsi che il festeggiato abbia lo spazio in casa per collocarla. Deve essere attaccata alla corrente per funzionare ed il luogo perfetto in cui collocarla sarebbe la cucina. Una cantinetta per il vino si può trovare oggi facilmente online o nei negozi ben forniti e ha un costo abbastanza impegnativo, ma è sicuramente molto utile.