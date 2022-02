Ardea – “Ieri pomeriggio ho partecipato al “Carnevale da Fabia” organizzato al Parco di Via Reno e a Via Catilina” a parlare è l’assessore di Ardea Alessandro Possidoni che prosegue: “Volevo ringraziare la Pro Loco Ardea e l’Associazione “Rivalutiamo Marina di Ardea” per il bel pomeriggio che siete riusciti ad organizzare: nonostante il freddo, ballando e mangiando abbiamo passato qualche ora insieme ai cittadini grandi e piccoli che si sono presentati al parco, pulito e organizzato come sempre.

Molto carina anche l’idea del concorso in cui avete invitati i bambini a presentare un lavoretto artigianale o anche solo un disegno prendendo come tema il modo delle fiabe: ho notato che hanno partecipato le scuole ma anche singoli cittadini. Il lavoro della giuria non sarà facile visto che i lavori sono moltissimi ed il livello sicuramento molto alto.

Foto 3 di 3





Un ringraziamento vorrei farlo anche a Giuseppe Cinelli, presidente dell’Associazione Excalibur. Giuseppe già in altre occasioni (per esempio lo scorso Natale) ha dimostrato la sua profonda conoscenza della storia medievale: questa volta, prendendo spunto dal Carnevale, ha interpretato la storia di “Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda” in via Catilina, usando manichini e altro materiale riciclato: potete incontrare Re Artù, Lancillotto, Ginevra e Morgana alla Rocca di Ardea e cercare di tirare fuori la spada dalla roccia per diventare il nuovo re”.

