Fondi Plastic Free, appuntamento il 6 marzo per la pulizia del litorale

Fondi – Dopo la grande operazione di Clean Up, in Località Fontana della Volpe prima e Via Acquachiara poi, dello scorso 26 Settembre, è in programma una nuova iniziativa di “Plastic Free” per Domenica 6 Marzo, in Località Sant’Anastasia sul litorale fondano. Dalle ore 9.30 alle ore 13 i Volontari guidati dalla referente locale Tina Di Fazio, armati di tutto l’occorrente, scenderanno in spiaggia con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza in un’azione di pulizia del tratto di arenile tra i più frequentati del basso Lazio.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, basterà cliccare sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6-mar-fondi/ e registrarsi come Volontario per ricevere tutte le istruzioni necessarie. L’evento di Domenica 6 Marzo gode del Patrocinio del Comune di Fondi.

In stretta collaborazione con altre Associazioni e Cittadini abbiamo, inoltre, predisposto una serie di iniziative che ci vedranno impegnati tutto l’anno sul territorio comunale e non solo. Dopo la pulizia della spiaggia del 6 Marzo a Sant’Anastasia, infatti, daremo il benvenuto alla Primavera con una mattinata di laboratori e attività ludiche in Città Domenica 13 Marzo.

