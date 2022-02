Formia – Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina con l’obiettivo di continuare ad assicurare e mantenere, attraverso una costante attività di prevenzione, presenza sul territorio e contrasto alla microcriminalità, le condizioni di tranquillità pubblica, riducendo la percezione di insicurezza dei cittadini, soprattutto nel sud pontino.

Nello specifico, nel corso delle serate del 25 e 26 febbraio 2022, i militari della Compagnia di Formia, coadiuvati dai cinofili di Roma Ponte Galeria e dai NAS di Latina, hanno eseguito un servizio di controllo della circolazione stradale, durante il quale sono state identificate 88 persone, controllati 50 autoveicoli, eseguite 7 perquisizioni personali / veicolari. Nel complesso sono state contestate 10 violazioni di norme al Codice della Strada per guida senza patente o revocata, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti ed all’esame alcolimetrico, mancata revisione, sono state segnalate 5 persone per evasione, porto abusivo di arma, guida in stato di ebrezza, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Nel medesimo contesto, i controlli si sono altresì concentrati sul territorio comunale e nelle zone della movida serale al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali, in tale circostanza sono stati segnalate due persone all’autorità amministrativa per uso di sostanze stupefacenti, controllati 5 esercizi pubblici, identificati 50 avventori riscontrando il rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19.

Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati, è difatti fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.

