Guerra in Ucraina, Medvedev: “A nome dei bambini chiedo la pace nel mondo”

“Oggi voglio parlare a nome di ogni bambino del mondo.

Tutti hanno sogni, la loro vita è appena iniziata: i primi amici, le prime grandi emozioni”.

Il nuovo numero 1 mondiale del tennis, il russo Daniil Medvedev, su Instagram lancia un appello. “Tutto ciò che sentono e vedono è la prima volta nella loro vita. Per questo – aggiunge il russo – voglio chiedere la pace nel mondo, tra i paesi. I bambini nascono con una fiducia interiore nel mondo, credono in tutto: nelle persone, nell’amore, nella sicurezza e nella giustizia, nelle loro chance. Stiamo insieme e mostriamo loro che è vero: ogni bambino non dovrebbe smettere di sognare”. (Ansa)

