Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice depressionario responsabile della fase perturbata che nel weekend impegnerà soprattutto le nostre regioni centro-meridionali, con maltempo e neve a quote molto basse, tenderà a spostarsi lentamente verso i Balcani con l’inizio della nuova settimana. Nel frattempo un campo di alta pressione cercherà di estendersi dall’Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale, riuscendo solo parzialmente nel suo progetto. La depressione balcanica infatti sembra intenzionata a segnare il passo per alcuni giorni sul comparto balcanico, influenzando in qualche modo l’andamento del tempo sulle nostre regioni meridionali, con il suo carico di aria fredda che riuscirà ad attivare una certa instabilità.

METEO LUNEDI’ 28 FEBBRAIO. Sarebbero le regioni ioniche e quelle del basso Adriatico a risentire della sua presenza, con un avvio della settimana caratterizzato da tempo a tratti instabile ed occasione per alcuni piovaschi o ancora qualche nevicata fino a quote collinari lunedì. Sul resto d’Italia si avvertirebbe invece l’influenza dell’anticiclone in espansione dai quadranti occidentali, con tempo più stabile già lunedì, ma con clima piuttosto freddo, soprattutto di notte e al primo mattino, quando saranno ancora possibili gelate notturne sulle zone interne del Centro-Nord. In particolare, al Nord: Alta pressione in generale rinforzo, tempo ampiamente soleggiato da mattino a sera su tutte le regioni. Assenza di nebbie. Temperature in lieve rialzo, massime tra 9 e 13. Al Centro: Variabilità tra basse Marche e Abruzzo con piovaschi, migliora entro sera; ampiamente soleggiato altrove per tutta la giornata. Temperature in lieve rialzo, massime tra 8 e 12. Al Sud: Qualche pioggia su Puglia, Basilicata, Calabria e nord Sicilia con neve in collina, migliora entro sera. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 13.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: giornata stabile e soleggiata ovunque sui settori del medio Tirreno; possibili foschie al mattino nelle valli Tosco-Umbre. Temperature minime in forte calo, complice l’attenuazione dei venti, specie tra Umbria e Toscana. Diffuse gelate. Venti da Nord-Nordest, moderati su alto Lazio e bassa Toscana, deboli altrove. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Tempo in progressivo peggioramento venerdì ad iniziare dalla Toscana, con piogge a tratti deboli o moderate sui settori settentrionali nel corso del giorno, e rovesci dalla sera, con instabilità in accentuazione complice il transito di correnti fredde in quota. Piogge in progressiva espansione al resto della regione entro tarda sera, specie sui settori centro-orientali e amiatino. Piogge in serata anche su Umbria e localmente su alto Lazio. Seguirà una notte di sabato instabile in particolare sui settori Umbri, Toscana orientale e sul Lazio, con nevicate anche a quote di collina (sui 400-500m sull’Umbria centro-orientale, ed in corrispondenza di brevi rovesci anche tra Orvietano, Aretino, Amiatino e alto viterbese sempre a partire dai 400-500m). Tendenza a rapido miglioramento già nel corso del mattino su Toscana, medio-alto Lazio e parte dell’Umbria, con instabilità che insisterà sul basso Lazio fin verso il pomeriggio, e sui settori appenninici Umbro-Laziali per buona parte della giornata. Venti forti da Nord-Nordest e temperatura in calo. Domenica soleggiata, salvo residua variabilità sui settori appenninici; clima freddo e venti moderati-forti settentrionali. Stabile e soleggiato ad inizio settimana, con temperature minime in deciso calo, complice l’attenuazione dei venti; diffuse gelate.

(Fonte: 3B Meteo)