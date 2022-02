Pomezia Aiuta consegna migliaia di mascherine e gel igienizzanti alla Caritas

Pomezia – L’associazione Pomezia Aiuta ha sostenuto la donazione di 2500 mascherine e soluzioni igienizzanti per mani, ricevuti da una società che è voluta rimanere anonima, consegnando le stesse alla Caritas Casa Canonica (Parrocchia Sant’Antonio di Padova) Padre Carlos.

Si attiverà una distribuzione a tutte le persone che si recano a prendere il pacco alimentare.

Il giorno della donazione erano presenti: Paolo Dimasi, Dirigente dell’associazione Pomezia Aiuta; Volontaria Avvocato Barbara Barbuscia Responsabile Regione Lazio MCL.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link