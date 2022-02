Fiumicino – Una bella giornata di sole, nonostante le temperature un po’ rigide… Una splendida cornice ha reso davvero speciale la XXII Edizione Trofeo di Carnevale città di Fregene, che si è tenuta domenica 27 febbraio 2022: 40 equipaggi hanno sfilato con le auto d’epoca per le strade di Maccarese e Fregene, incantando i partecipanti all’evento, organizzato da Club motori d’altri tempi.

I volontari di Farmacisti in Aiuto, presenti con una raccolta fondi, non hanno fatto mancare il loro appoggio all’iniziativa: “Sono anni che partecipiamo a questa iniziativa come social sponsor, – spiega Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in Aiuto – per sensibilizzare il territorio sulla solidarietà e il sostegno a chi ne ha più bisogno. Anche quest’anno siamo stati presenti con una raccolta fondi per i nostri progetti. Tutto ciò che abbiamo ricavato durante la giornata è stato devoluto nel ‘Fondo di solidarietà’ e sarà destinato ad aiutare la giovane ragazza di Fregene affetta da SMA1”.

“Abbiamo anche consegnato una nostra targa commemorativa – sottolinea il Presidente –, restando nello spirito solidale che contraddistingue noi di Farmacisti in Aiuto, a chi durante la competizione è arrivato tra gli ultimi a causa di qualche intoppo: la targa è stata data ad un concorrente a cui si è rotto il cambio della macchina”.

“Aiutare chi ha davvero bisogno di aiuto è la nostra filosofia di vita – conclude Tullio Dariol – e grazie a questo evento abbiamo potuto farlo un po’ di più. Siamo orgogliosi dei fondi raccolti e della risposta positiva data dalla collettività. Una partecipazione numerosa che ci riempie di gioia”.

Farmacisti in Aiuto ricorda che tutte le donazioni, anche piccole, che ci vengono fatte possono essere detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi, ottenendo così un risparmio fiscale che riduce notevolmente l’importo donato.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro”, a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567