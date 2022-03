Aranova, niente green pass per entrare: 10mila euro di multe al locale e ai clienti

Fiumicino – Durante lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati a limitare il fenomeno della cosiddetta mala – movida, disposti dal Comando Provinciale di Roma e dal Comando Gruppo di Ostia, hanno effettuato centinaia di controlli sia nei confronti di esercizi commerciali che dei loro avventori, elevando contravvenzioni per migliaia di euro. In particolare, l’attività di controllo effettuata nella serate di sabato e domenica si è concentrata tra i comuni di Fiumicino e Ladispoli.

Nel primo caso, i militari della Stazione Carabinieri di Torrimpietra hanno svolto alcuni controlli a tappeto nella popolosa località Aranova, da dove negli ultimi giorni erano pervenute svariate segnalazioni di assembramenti incontrollati e mancato rispetto della normativa anti Covid-19.

Ecco che, transitando lungo via Michele Rosi, una delle arterie principali della zona, l’attenzione della pattuglia è stata carpita da un paio di giovani che, appena usciti da un locale e notata sopraggiungere l’auto dell’Arma, hanno cercato di sottrarsi alla vista dei militari scappando verso il retro dell’esercizio.

Raggiunti e bloccati anche grazie all’arrivo di una seconda pattuglia, i due sono risultati privi di certificazione verde e uno di essi pure sorpreso in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Il controllo è stato allora esteso al circolo privato dal quale erano usciti pochi minuti prima: qui i carabinieri hanno scoperto svariate irregolarità sotto il profilo igienico sanitario, tali per cui i titolari sono stati sanzionati, unitamente agli avventori, sia per il mancato rispetto della normativa in materia di certificazione verde che ai sensi del Regolamento Europeo 852/2004, per quasi 10.000 euro complessivi, cui si è aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per 5 giorni.

Controlli anche a Ladispoli

Controlli a valanga anche nel comune di Ladispoli, dove i militari della locale Stazione hanno proceduto a controllare oltre 150 persone, sorprendendone 6 in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, e circa 50 veicoli, elevando 14 sanzioni C.D.S. e ritirando 2 patenti di guida.

Analoghi controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, al fine di scongiurare assembramenti incontrollati ed in conseguente aumento di contagi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

