Cavallo cade in un dirupo, salvato con l’elicottero. In azione i pompieri di Gaeta

Salvataggio di un cavallo, nel pomeriggio di ieri lunedì 28 febbraio, nel Comune di Itri a Latina in località San Cristoforo.

L’animale era caduto in un dirupo in zona impervia. Necessario per il recupero l’intervento del Drago vf 141 proveniente dal reparto volo VVF di Ciampino che, in supporto alla squadra territoriale vvf di Gaeta, provvedeva alle fasi di recupero.

Sul posto anche il proprietario e il veterinario.

(Il Faro online)