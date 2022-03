Cerveteri, il Pd: “Campo di Mare tornerà a essere una delle perle del Tirreno”

Cerveteri – Il Partito Democratico di Cerveteri intende esprimere: “Grande soddisfazione per il risultato ottenuto dal Sindaco Alessio Pascucci e dalla maggioranza di governo della città.

Dopo decenni di occasioni perse per la nostra frazione marina questa Amministrazione Comunale ha tracciato un percorso per far tornare Campo di Mare una delle perle del Tirreno pronta ad attrarre turismo ed eventi di carattere nazionale.

Tutti sanno quanto la proprietà privata delle aree abbia condizionato ogni aspetto di Campo di Mare, dalla manutenzione delle strade a quella delle aree verdi, dalla carenza di acqua potabile all’illuminazione che l’A.C. ha dovuto rifare in danno alla società per garantire la sicurezza minima dei cittadini.

E’ un percorso lungo e tortuoso che sta giungendo al termine. I cittadini hanno però potuto apprezzare i primi risultati che si sono manifestati con il primo lotto di riqualificazione del Lungomare dei Navigatori Etruschi, un’opera che ha segnato l’inizio della riscossa nella sfortunata storia del nostro waterfront.

Oggi la società Ostilia ha ceduto a titolo gratuito le aree di Campo di Mare che la nostra città aspettava da oltre 60 anni.

Aree che diventano finalmente di tutte e tutti noi, e che in gran parte ricadono nel secondo progetto di riqualificazione del nostro lungomare già finanziato per oltre 3 milioni di euro.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutta la Giunta Comunale, il Presidente della Commissione Bilancio e le strutture tecniche che hanno contribuito a questo storico risultato. Ringraziamo di cuore la Regione Lazio che, assieme a noi, ha creduto fortemente nella riqualificazione di questa preziosa area.

Ma un ringraziamento particolare al Sindaco, Alessio Pascucci. Grazie alla sua determinazione e al suo coraggio oggi possiamo dire di aver sfidato la sorte. Chi conosce il diritto amministrativo sa che questo risultato non sarebbe mai arrivato senza un Sindaco pronto a lanciare il cuore oltre l’ostacolo”.

