“Coppia aperta quasi spalancata”, sabato 5 marzo alle 21 al Padovani di Montalto

Montalto – Continuano gli spettacoli di prosa al teatro comunale Lea Padovani. Sabato 5 marzo, alle ore 21:00, Chiara Francini e Alessandro Federico in “Coppia aperta quasi spalancata”. Uno spettacolo scritto da Dario Fo e Franca Rame; regia di Alessandro Tedeschi.

Sinossi

“Prima regola: perché la coppia aperta funzioni deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché…se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!”

L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro sopravvivenza tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del suo disperato bisogno di essere amata e considerata. Questa commedia è una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia. Fo e Rame descrivono in modo perfetto con toni divertenti ma anche drammatici raccontando le differenze tra psicologia maschile e femminile.

Costo biglietti (biglietteria del teatro o sul sito Ticketone)

Platea I SETTORE: Interno 20€ + 2€ di prevendita – Ridotto 18€ + 1,50€ di prevendita – Ridotto Youth Card 15€ + 1,50 di prevendita.

Platea II SETTORE: Intero 18€ + 1,50€ di prevendita – Ridotto 16€ + 1,50 di prevendita – Ridotto Youth Card 13,50€ + 1,50 di prevendita

Per ulteriori info:

0766 870115 – teatroleapadovani@comune.montaltodicastro.vt.it

