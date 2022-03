Guerra in Ucraina, l’appello dell’Oipa: “E’ emergenza anche per gli animali. Portateli in luoghi sicuri”

Kiev - In Ucraina è emergenza anche per gli animali: questo l'appello dell'Oipa i cui volontari stanno dando un grande aiuto a sostegno delle associazioni sul posto: "L’Oipa International porta il suo contributo di solidarietà per gli animali e i volontari delle associazioni locali con la raccolta fondi 'Emergenza Ucraina'. E' quanto si legge in un tweet dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali.

"Le persone che hanno un animale domestico - spiega l'Opia - possono trovare riparo nelle metropolitane, luogo in cui è consentito portare con sé gli animali. Si richiede che i cani abbiamo una museruola vista la presenza numerosa di uomini e altri animali e che i gatti restino all’interno dei trasportini.

La paura, il terrore e il panico per quanto sta accadendo è tangibile e sono tanti gli appelli in cui si chiede continuamente di non abbandonare i propri animali ma di portarli con sé in luoghi sicuri".

Come aiutare gli animali in Ucraina

L'Oipa rende noto che attraverso la raccolta fondi “Emergenza Ucraina” chi vuole può portare il suo contributo di solidarietà, utilizzando conto corrente postale, bonifico bancario, assegno o carta di credito (Clicca qui per maggiori dettagli)

(Foto: Twitter @OIPAonlus)