Lavori su viale Nuova Florida, Vita: “Aspettiamo di vedere come saranno effettuati”

Ardea – Viale Nuova Florida si prepara a un restyling grazie al finanziamento di 900mila euro ottenuto dal Ministero dell’Interno (leggi qui). Lavori approvati: strada piatta, niente più buche, marciapiedi e molto altro. Ma basterà questo maxi intervento per rendere più vivibile la città?

Tra chi ha poca fiducia sulla partenza dei lavori e chi aspetta con entusiasmo l’apertura dei cantieri, Luca Vita è fiducioso sull’avvio dell’intervento, ma meno su come questo verrà effettuato: “Aspettiamo di vedere che partano i cantieri, ma soprattutto di vedere come questi lavori saranno fatti. Non è la prima volta nella storia del comune che dei lavori vengono avviati e poi vengono fatti male o addirittura non completati. Attendiamo di vedere con i nostri occhi quello che succederà“, ha detto il portavoce di Ardea Domani a ilfaroonline.it.

Nonostante questo ci sono anche elementi positivi secondo Vita: “Il primo elemento positivo è legato alla tipologia di lavoro, che per la prima volta sul Vialone vedrà non soltanto l’asfalto ma soprattutto tutto ciò che gli fa da contorno, quindi in primo luogo la regimentazione delle acque superficiali, i marciapiedi, parcheggi, che sono le cose che qui nel nostro comune sarebbero dovute essere fatte all’inizio e che invece le classi dirigenti che hanno governato questo territorio fino ad oggi non hanno mai fatto, soprattutto quelli che hanno governato quando questo territorio è cresciuto. Il secondo elemento positivo è che si tratta di lavori fatti con fondi ministeriali quindi non con fondi del bilancio comunale”.

“Rimane poi una situazione generale che è molto critica – prosegue Vita -. È sotto gli occhi di tutti. Abbiamo strade ampiamente dissestate, dove il manto stradale in alcuni tratti è quasi addirittura inesistente, alcune vie non sono state mai asfaltate e questo riguarda tanto le arterie principali quanto quelle secondarie delle periferie. Un’altra criticità è che questo è uno dei pochi comuni in cui spesso la strada non è neanche di competenza comunale”.

Bene i lavori ma ci sono delle criticità più profonde legate al tema delle strade per Ardea Domani, prima tra tutte: la mancanza di spazi pubblici.

“Ardea ha pochissimi spazi pubblici – spiega il portavoce -, cioè spazi di tutti, perché qui chi ha amministrato e chi ha concepito questa città per cinquant’anni ha governato con l’idea di perseguire gli interessi di pochi anziché gli interessi di tutti e quindi questo significa che, a differenza di tanti altri comuni, Ardea ha pochissimi spazi pubblici. Questo tema dello spazio è un tema centrale per Ardea Domani e sarà uno dei temi più importanti per il futuro prossimo della città, soprattutto adesso che arrivano tutti questi fondi del Pnrr. Quindi diciamo il tema strade è anche un tema legato a questo, cioè a una ricognizione delle strade comunali e delle strade vicinali. Serve un’azione per rendere pubbliche tutte le strade perché se non è comune la strada ma cosa dovrebbe essere di proprietà pubblica?”.

“L’altro tema dopo la riappropriazione dello spazio pubblico è il tema della manutenzione delle strade. È chiaro che serve un cambio di passo. Chi come noi è cresciuto in questo territorio sa che non abbiamo avuto un’epoca in cui le strade sono state asfaltate e un’epoca in cui non lo sono state più. Questo problema c’è sempre stato. Occorre stabilire delle priorità partendo dalle arterie principali. I prossimi 5 anni dovranno essere 5 anni in cui man mano si rimetterà mano ad una sistemazione delle strade che comprenda tutto, non solo il rifacimento dell’asfalto”.

