Maccarese, parte il corso di formazione “Vita di campagna”

Fiumicino – Partirà sabato il 12 marzo prossimo, presso Il Giardino dei Nonni a Maccarese, il corso di formazione “Vita di Campagna”, rivolto a bambini tra i 6 e i 10 ideato e condotto da Programma Natura APS e patrocinato dalla Città Di Fiumicino.

Il percorso formativo, strutturato in 4 incontri, prevede lezioni frontali, attività pratico-manuali e momenti di approfondimento tematico.

I bambini coinvolti faranno esperienze volte all’apprendimento delle principali tecniche di coltivazione di piante nell’orto, sulla gestione della fattoria didattica, cura e benessere degli animali domestici. Spazio sarà dato alla conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico, storico e culturale, attraverso delle uscite sul campo nella Riserva Naturale Statale Litorale Romano.

“Un importante momento di formazione per le bambine e i bambini di Fiumicino e per le loro famiglie” spiega Erica Antonelli, Assessora alle Attività Produttive. “Nella quotidianità che ci travolge, i più piccoli hanno sempre poco tempo per vivere la natura, per conoscerla. Questo progetto ci è sembrata la giusta occasione per facilitare questo rapporto, in modo ludico e divertente, sia per far scoprire ai bambini il territorio in cui vivono, le sue ricchezze e le sue potenzialità”.

Il percorso formativo è interamente finanziato dalla MdG Srl, azienda con sede nel Comune di Fiumicino, attiva sui mercati nazionale ed estero nello sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi rivolti alla catena del freddo. “Questa partnership – spiega Marco Del Giudice, Amministratore Unico di MdG Srl – consentirà di rendere il corso gratuito per molti bambini ed è la prova tangibile dell’attenzione della mia azienda allo sviluppo sostenibile e al territorio.

Il Progetto “Vita di Campagna” rappresenta per MdG srl un circolo virtuoso fra attività produttive, associazionismo e mondo istituzionale: lavoriamo tutti insieme per il nobile obiettivo di accrescere la conoscenza e la cultura ambientale dei bambini del nostro Comune”. Responsabile scientifico del progetto sarà il Riccardo Di Giuseppe, Naturalista, Agrotecnico Laureato ed esperto in Didattica Ambientale.

