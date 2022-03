Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’area di bassa pressione che segna il passo sulla Penisola Balcanica è alimentata da un vasto serbatoio di aria gelida che staziona sull’Europa centro-orientale e che nelle prossime ore riuscirà a condizionare il tempo anche su parte delle nostre regioni, estendendosi verso ovest con moto retrogrado. Si tratta di un’offensiva invernale proprio a cavallo tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, che si concretizzerà con una decisa diminuzione delle temperature sull’Italia e con fenomeni di instabilità che assumeranno carattere nevoso fino a quote basse martedì sulle regioni del medio-basso Adriatico e al Sud, quando il fronte freddo proveniente dai Balcani avrà attraversato l’Adriatico e raggiunto lo Stivale. Rimarranno più riparate invece le regioni tirreniche centro-settentrionali e il Nord Italia, con tempo più soleggiato ma freddo, anche se dalla sera di lunedì si avvertiranno gli effetti del fronte in avanzamento retrogrado dai Balcani fin su parte del Triveneto.

METEO MARTEDI’ 01 MARZO. Addensamenti su Piemonte Prealpi e alte pianure lombarde e sulla Romagna con possibilità di qualche fiocco di neve tra la notte e il mattino su Lecchese, Comasco, Bergamasco e Bresciano fino a quote pianeggianti, ma in esaurimento già in mattinata e con ampie schiarite in arrivo. Nuvoloso anche sulle regioni adriatiche e al Sud con piogge e rovesci più frequenti su Puglia e Calabria ionica, entro sera anche sul nordest della Sicilia e con neve dai 100/200m sul medio Adriatico, anche in pianura al mattino in Abruzzo e non esclusa fin sulla costa, dai 200/400m altrove, fino a 600m in Calabria, 1000m inizialmente in Sicilia ma in calo a 500m in serata. In giornata fenomeni in attenuazione ed esaurimento sull’Adriatico centrale con schiarite in arrivo, fenomeni in attenuazione anche in Puglia e ampie schiarite in arrivo fin sulla Campania. Schiarite sul Nordest, irregolarmente nuvoloso in Sardegna ma senza fenomeni di rilievo. Venti tesi da nord-nordest e temperature in diminuzione.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: giornata stabile e con sole prevalente sulle regioni del medio Tirreno, salvo il temporaneo transito di innocue nubi nella notte guidate da correnti fredde continentali; sole prevalente già dal mattino su buona parte dei settori, ma con addensamenti che resistono sul basso Lazio dove non si escludono locali deboli precipitazioni, e variabilità sui settori Appenninici Umbro-Laziali e dell’alto aretino, qui con possibili nevicate per effetto stau, in esaurimento entro pomeriggio. Tendenza a rasserenamenti ovunque entro sera. Nuovo rinforzo delle correnti da Nordest. Clima rigido nella notte ed al mattino, in pianura ma in particolare nei settori interni e fondovalle appenninici riparati dal vento, qui con minime diffusamente negative; estese gelate. Mare poco mosso sotto costa, mosso a largo.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno noteremo giornate stabili e in prevalenza soleggiate fino a metà settimana, salvo residua variabilità martedì sui settori appenninici interessati da deboli nevicate per effetto stau, e sul basso Lazio, qui con possibili locali piovaschi sparsi. Clima rigido tra notte e mattino, in particolare mercoledì, con minime diffusamente negative anche in pianura ed estese gelate. Venti di nuovo in rinforzo dai quadranti Nordest complice il transito di correnti molto fredde di matrice continentale. Tra giovedì e venerdì lievi infiltrazioni umide favoriranno un aumento della nuvolosità con possibili piovaschi tra Toscana e Lazio; temperature in lieve rialzo. Possibile peggioramento a carattere freddo entro il weekend/inizio prossima settimana.

(Fonte: 3B Meteo)