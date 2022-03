Nettuno, più sicurezza per i cittadini con i “Punti mobili d’ascolto” della Polizia locale

Nettuno – Relazionarsi coi cittadini per avvicinare le singole persone alle istituzioni e risolvere più velocemente le problematiche quotidiane dei singoli quartieri.

Questo l’obiettivo del progetto dei Punti mobili di ascolto, ideato dall’amministrazione comunale di Nettuno ed in partenza il prossimo 9 marzo.

“L’amministrazione – spiega il Sindaco Alessandro Coppola – nonostante il momento piuttosto delicato, ha deciso di portare avanti questo progetto, già in programma per il mese di marzo, per dimostrare concretamente che quello che stiamo vivendo non può e non deve essere d’ostacolo nel perseguimento del primario interesse del benessere della cittadinanza.

Anche la scelta di Sandalo non è casuale: significa per noi dare risposta alle tante mail anonime pervenute come segnalazione del disagio avvertito dai suoi cittadini. Un progetto importante, che stiamo realizzando grazie al prezioso ed imprescindibile sostegno del Corpo di Polizia Locale e la collaborazione fattiva del Dirigente Noemi Spagna Musso e del Vice comandante Albino Rizzo”.

L’appuntamento, per quanti vorranno segnalare all’amministrazione le problematiche del quartiere di Sandalo, è per il prossimo 9 marzo dalle 9.30 alle 12.30.

Ogni mese poi, i punti di ascolto della Polizia Locale si sposteranno in una diversa zona della città, con un calendario già definito fino al prossimo mese di dicembre.

“Dobbiamo aumentare la sicurezza percepita e quella realizzata – spiega l’Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Luca Zomparelli – due facce della stessa medaglia, e parte irrinunciabile del programma elettorale a sostegno del Sindaco Alessandro Coppola e della maggioranza unita”.

