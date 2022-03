Ostia Antica, una raccolta solidale per l’Ucraina anche in piazza Gregoriopoli

Ostia – Anche in piazza Gregoriopoli ci sarà una raccolta di beni di prima necessità destinati all’Ucraina martoriata dalla guerra.

Dopo l’iniziativa dei Giovani Democratici (leggi qui), infatti, ad Ostia Antica arriverà quella organizzata da Ecoitaliasolidale e dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra, che il prossimo sabato 5 marzo raccoglieranno, dalle ore 9 alle 13, generi alimentari, prodotti di prima necessità per neonati, bambini, e medicinali.

“E’ richiesta la massima partecipazione e un concreto contributo in aiuto del popolo ucraino, assediato e sotto continuo attacco ormai da giorni con centinaia di vittime tra i civili, in particolare tra i bambini”, l’appello del coordinatore Gaetano Di Staso.

