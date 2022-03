Scuole superiori di Fiumicino e spazi comuni, summit Comune-genitori per l’utilizzo

Fiumicino – Martedì 8 marzo, alle 17, l’assessore alla Scuola e Politiche Giovanili, Paolo Calicchio, incontrerà i genitori delle ragazze e dei ragazzi che frequentano gli istituti superiori della città o che inizieranno a frequentarli il prossimo anno scolastico.

L’incontro, che si terrà online per permettere una più ampia partecipazione, affronterà il tema delle probabili soluzioni al problema degli spazi a cui si sta lavorando con la Città Metropolitana di Roma Capitale, responsabile della gestione organizzativa degli istituti superiori locali, e agli altri enti coinvolti, tra cui la Regione Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale.

Alla riunione saranno presenti anche il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e il presidente della commissione Politiche Scolastiche e Giovanili, Ciro Sannino.

