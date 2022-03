Anzio – Dopo la tempestiva approvazione del Bilancio preventivo 2022/2024 e del piano triennale delle opere pubbliche, prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Anzio, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, per la riqualificazione del territorio comunale. Questa settimana è stato aperto il cantiere per la realizzazione dei nuovi marciapiedi e della nuova pubblica illuminazione, nel tratto compreso tra Via Silvio Pellico e Via Settembrini, lungo Via di Valle Schioia a Lavinio Stazione.

“Contiamo di ultimare l’intervento a Lavinio Stazione – comunica il Sindaco, Candido De Angelis – entro l’inizio della stagione estiva. Nei prossimi giorni partiranno i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi a Lido dei Pini e per la manutenzione straordinaria di numerose strade comunali. A breve, – conclude il Sindaco De Angelis – inaugureremo il nuovo Palazzo dello Sport della Città di Anzio, che sarà a disposizione delle scuole e delle Associazioni sportive che hanno partecipato all’avviso pubblico dell’Ente”.

Foto 3 di 3





Il piano delle opere pubbliche e la prossima apertura del Palazzo dello Sport, seguono l’ultimazione del nuovo Stadio del Nuoto, della Piazza Anfitetatro Acqua del Turco e del nuovo Belvedere sul Mare di Anzio, con l’area parcheggio, la moderna stazione di ricarica dei veicoli elettrici, l’arredo urbano, il verde pubblico e l’illuminazione artistica dell’intera area.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Anzio, clicca su questo link.