Consorzi ad Ardea, l’opposizione chiede la convocazione della Commissione

Ardea – L’opposizione chiede la convocazione della Commissione Speciale per i Consorzi “per vederci chiaro”. Con una richiesta formale, Anna Maria Tarantino (Gruppo Misto), Franco Marcucci (Lega) e Maurice Montesi (FdI) hanno chiesto al Presidente del consiglio comunale la convocazione della commissione in seguito alle diffide che il Comune avrebbe ricevuto da parte del Consorzio Tor San Lorenzo Lido, anche detto “La Sbarra”.

Come scrivono i consiglieri, infatti, il Comune avrebbe “acquisito a patrimonio comunale delle strade consortili rientranti nella lottizzazione del Consorzio”, ricevendo da quest’ultimo una diffida il 24 febbraio 2022. Da qui la richiesta di una Commissione Consorzi: “Ritenuto molto probabile che si debba in futuro sostenere ulteriori spese legali per la difesa delle decisioni dell’Ente con ulteriori spese a carico della collettività”, i consiglieri “chiedono la convocazione della Commissione”, come si legge nel documento.

Nello specifico, la Commissione servirebbe a “ogni utile elemento chiarificatore, anche con la partecipazione eventuale dei professionisti incaricati, e indicando a quanto ammontano i costi finora sostenuti per tutte le attività svolte”, ma anche “per fornire tutte le informazioni sugli interessi perseguiti e da perseguire con le azioni intraprese e che si intendono perseguire”.

