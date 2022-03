Fiumicino, aperte le iscrizioni agli asili nido comunali: moduli e requisiti

Fiumicino – “È online l’avviso per le iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2022/2023. Possono presentare richiesta i genitori di bambine e bambini di età compresa dai tre mesi fino ai tre anni, in possesso della documentazione che dimostri l’avvenuta vaccinazione obbligatoria per legge”. Lo fa sapere, in una nota, l’Assessore alla Scuola del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio, che aggiunge: “I bambini devono avere almeno un genitore che presti attività lavorativa, che risieda o sia in attesa di residenza nel territorio del Comune di Fiumicino. La residenza dovrà essere effettiva nel momento della conferma di ammissione – prosegue l’assessore -. La domanda può essere presentata anche dalle gestanti al settimo mese di gravidanza, previa certificazione medica attestante la settimana di gestazione e la data presunta del parto”.

“Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato on line sul sito istituzionale del comune www.comune.fiumicino.rm.it nella sezione “Servizi Telematici – Asilo Nido” attraverso le credenziali di Spid o Cie. La compilazione del modulo di iscrizione on line richiederà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del genitore o tutore di tutte le norme contenute nel bando – sottolinea -. Può essere presentata la domanda di iscrizione per uno solo degli otto asili nido comunali. Gli asili sono: “Il Girasole” di Via Giuseppe Fontana, “L’Anatroccolo” di Via Coni Zugna, “L’Allegro Ranocchio” di Via Trincea delle Frasche, “Il Delfino Curioso” di Via del Perugino al Parco Leonardo, “L’Isola che non c’è” di Via Campo Salino a Maccarese, “Il Pagliaccetto” di Via Torre del Pagliaccetto a Torrimpietra, “Piccoli Passi” di Via Santa Teresa di Gallura a Fregene e “Raggio di Sole” di Via Nurallao, ad Aranova. La domanda di iscrizione, debitamente compilata dal richiedente, dovrà essere corredata dalle dichiarazioni comprovanti la situazione lavorativa dei genitori, come da descrizione presente nel bando”.

“Sulla base delle domande pervenute l’ufficio scuole predisporrà una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito del Comune il giorno 22 aprile 2022 – prosegue -. Nel caso in cui la famiglia riscontrasse errori di valutazione della documentazione allegata, potrà presentare ricorso entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della stessa. Eventuali errori od omissioni da parte del richiedente non potranno essere sanati in sede di ricorso. La graduatoria definitiva sarà pubblicata, dopo la valutazione dei ricorsi, in data 27 maggio 2022. La medesima graduatoria riporterà il numero di protocollo della domanda di iscrizione corrispondente al bambino in attesa di conferma di ammissione. I genitori dovranno, infatti, sottoscrivere il modello di conferma entro il 7 giugno 2022. Alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva dovrà già risultare l’attestazione ISEE in corso di validità, utile al calcolo della quota contributiva prevista”.

“Data la situazione emergenziale ancora in corso – conclude Calicchio -, i genitori interessati a visionare gli asili nido del comune posso accedere alla sezione “Open Day Scuole” presente sull’home page del sito istituzionale del comune, dove vi sono i video di presentazione delle diverse strutture”. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuole Asili Nido ai seguenti recapiti telefonici 0665210140 – 0665210132 o all’e-mail asili.nido@comune.fiumicino.rm.it. Tramite questo il link è possibile accedere all’avviso pubblico (clicca qui).

