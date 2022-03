Fiumicino – Il giorno sabato 26 presso Largo Formichi a Testa di Lepre si è tenuto l’evento di presentazione del progetto “Grano per il palio” della Pro Loco di Testa di Lepre, progetto per il quale sono stati seminati 200 chili di seme di Grano Saragolla. Il progetto è stato illustrato dal vicepresidente della pro Loco Conti Luigi insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, all’Assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli al presidente della Commissione Attività Produttive Fabio Zorzi e al Presidente della Pro Loco Luca Calderoni.

“Un progetto nato per la riscoperta di un grano antico di cui ormai ricordavamo appena il nome, – ha dichiarato Conti Luigi, vicepresidente della Pro Loco – ma che per il progetto cucina del Palio dei Fontanili abbiamo preso come punto di partenza. Ci sembrava doveroso offrire un alimento di qualità per le nostre fettuccine ed il pane da inserire nel menù tipico. Da qui siamo andati alla ricerca del seme di Grano Saragolla, che con l’aiuto dell’amministrazione comunale che ha sostenuto il progetto abbiamo acquistato e poi seminato sui nostri terreni. Dalla raccolta avremo la materia prima da trasformare in alimenti per la cucina del palio ed altro seme da destinare al progetto per un granaio solidale”.

“Un’iniziativa fantastica per la valorizzazione e promozione del grano come prodotto tipico, che il comune ha deciso di sostenere – ha commentato – il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca -. Un Grano antico, il Saragolla, con alte proprietà, sempre meno usato negli anni, ma che la stessa Pro Loco ha deciso di recuperare. Con immenso piacere e orgoglio, insieme all’Assessora alle Attività produttive Erica Antonelli, il presidente della commissione Fabio Zorzi e alla Pro loco Testa di lepre, abbiamo presentato il primo progetto di granaio solidale ‘Seme di grano di saragolla.

Un grano antico con alte proprietà, sempre meno usato negli anni, ma che la stessa Pro Loco ha deciso di recuperare seminando un ettaro sul terreno di un coltivatore locale. Con la farina che se ne ricaverà si realizzeranno i piatti (le fettuccine ma non solo) per lo storico Palio dei fontanili che ci sarà a settembre. Un’iniziativa fantastica per la valorizzazione e promozione del grano come prodotto tipico, che il comune ha deciso di sostenere. Un grazie sentito ai promotori di questo progetto, su tutti il presidente della Pro Loco Luca Calderoni, il vicepresidente Luigi Conti e le aziende del territorio che hanno partecipato, la Cooperativa allevatori bestiame, Baita di Grazia, Miele Fiorentini, il Caseificio F.lli Schiavi, Cantina del Castello di Torre in Pietra, Borgo di Tragliata e il Podere 676 Birrificio Agricolo” .

“È stato davvero bello partecipare alla presentazione del progetto “Un grano per il Palio” della Pro loco Testa di lepre. L’amministrazione ha supportato l’acquisto dei semi di grano saragolla, un grano antico che la Pro loco vuole recuperare e reintrodurre . ha dichiarato Erica Antonelli, Assessore Alle Attività Produttive -. Il grano è stato piantato su un ettaro di terra , messo gentilmente a disposizione da parte di un agricoltore, e già si vedono le giovani spighe spuntare dalla terra… Aspetteremo la data del prossimo Palio dei Fontanili per gustarlo sotto forma di ottime fettuccine. E’ bello sentire una piccola comunità che collabora e si fa promotrice di iniziative di grande valore per il territorio. Soprattutto nei piccoli borghi, il bello è valorizzare la propria identità, i propri luoghi, il proprio bagaglio di costumi e tradizioni; i volti delle persone più note e l’adoperarsi dei giovani che si mettono a disposizione”.

