Guerra in Ucraina, alle armi le città del litorale laziale rispondono con la solidarietà

Roma – Da Civitavecchia a Terracina, il cuore grande degli abitanti del litorale laziale fa mettere in moto la macchina della solidarietà per aiutare gli abitanti dell’Ucraina, sconvolta, oramai da una settimana, dalla guerra contro la Russia. Diverse le iniziative messe in atto da Comuni e Diocesi.

Guerra in Ucraina, tutti gli aggiornamenti sul conflitto

Cerveteri

“L’Ucraina e l’Europa stanno vivendo dei giorni drammatici. Le immagini provenienti dai luoghi del conflitto sono una ferita profonda nel cuore della democrazia e della pace. A Cerveteri stiamo dando vita ad una grande macchina della solidarietà a sostegno delle famiglie ucraine in fuga dalla guerra, uomini, donne, bambini, costretti in fretta e furia a dover lasciare la propria terra, a scappare dal terrore delle bombe e dei missili. Per questo, insieme al Gruppo Comunale di Protezione Civile, abbiamo organizzato una serie di iniziative di solidarietà e assistenza alla popolazione per garantire loro un piccolo ma importante e tangibile sostegno in questo momento così difficile e doloroso”. A dichiararlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri.

Diversi gli appuntamenti organizzati in tutto il territorio cerite. Sono già stati posizionati dei carrelli solidali presso svariati supermercati di Cerveteri dopo poter donare uno o più prodotti a lunga conservazione. Nel dettaglio è possibile trovare i carrelli solidali presso il Decò di Cerveteri, all’altezza dello svincolo autostradale, al Carrefour Express a Cerenova vicino l’ufficio postale di Viale Fregene, il CONAD CITY in Largo Almuneacar, al TODIS, lungo la Via Aurelia in direzione Civitavecchia e presso l’alimentari da Giancarlo e Mariana in Piazza Aldo Moro n.14. Punto di raccolta, ma solo per i prodotti per il corpo e igiene personale, anche da OASI CASA in Via Renato Morelli n.2.

Sabato 5 marzo invece una lunga giornata di solidarietà e di raccolta. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile insieme alla G.S. Cerveteri Runner di Loredana Ricci saranno operativi per l’intera giornata davanti al Carrefour Market di Cerveteri in Largo A.Loreti, per quanto riguarda i generi alimentari, e al Maury’s di Cerveteri per ciò che concerne i prodotti per il corpo.

Si possono donare tutti generi alimentari a lunga scadenza e comunque non deperibili. Mentre per l’igiene personale si invita la cittadinanza a donare saponi e detergenti per il corpo, prodotti per l’igiene intimo, assorbenti, pannolini e creme per bambini, salviettine profumate e tutto ciò che possa essere utile per il benessere della persona.

“A distanza di 100anni dalla Prima Guerra Mondiale, un nuovo conflitto che sta portando solamente morte, dolore e distruzione – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – tutti i prodotti raccolti verranno consegnati tramite il nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile direttamente alle realtà che si stanno occupando alle frontiere degli Stati confinanti con l’Ucraina dell’accoglienza delle famiglie in fuga dal conflitto. Siamo ovviamente consapevoli che si tratterà di una goccia nel mare all’interno del dramma che stiamo vivendo ma l’auspicio è che tutte le iniziative solidali e le manifestazioni di vicinanza in corso in questi giorni in tutta Italia possano far sentire meno sola una popolazione come quella ucraina che sta vivendo l’incubo di una nuova guerra”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco – ci tengo a ringraziare Loredana Ricci e il gruppo dei Runner, anche questa volta in prima linea nel sociale, e tutto il Gruppo Comunale di Protezione Civile, guidato da Renato Bisegni, sempre fondamentali e presenti in manifestazioni come queste. Non lasciamo indietro nessuno”.

Chiunque volesse donare dei prodotti può contattare direttamente il Gruppo Comunale di Protezione Civile al numero 0699207060

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri ha poi attivato un punto di raccolta per le donazioni di generi di prima assistenza da destinare alla popolazione dell’Ucraina colpita dalla guerra. Sarà attivo in Via del Lavatore n.3 e sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Sarà possibile donare generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, ma anche giocattoli per i più piccoli e indumenti, purché questi, nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid, siano nuovi. Un’iniziativa questa, che si affianca alle diverse campagne solidali poste in essere dall’Amministrazione comunale, a sostegno delle famiglie in fuga dalla propria terra e dai bombardamenti che da oltre una settimana stanno mettendo in ginocchio il popolo ucraino.

“Con il Gruppo Comunale di Protezione Civile ci siamo immediatamente attivati per portare un sostegno concreto e tangibile al popolo ucraino – aggiunge Pascucci – già in queste prime ore, grazie anche alla disponibilità delle direzioni dei supermercati e dei vari punti vendita, siamo riusciti a posizionare i primi punti solidali. Nel nostro piccolo, come città di Cerveteri, faremo sentire il nostro affetto, vicinanza e sostegno all’Ucraina, con l’auspicio che il conflitto bellico termini il prima possibile”.

Già posizionati inoltre in svariati punti vendita del territorio comunale dei carrelli solidali dove poter raccogliere generi di prima necessità. Nel dettaglio sono presenti al DECÒ CERVETERI, all’altezza dello svincolo autostradale, al CARREFOUR EXPRESS CERENOVA, vicino l’ufficio postale di Viale Fregene, al CONAD CITY in Largo Almuneacar, al TODIS lungo la Via Aurelia in direzione Civitavecchia all’OASI CASA di Via Renato Morelli n.2 e all’ALIMENTARI DA GIANCARLO E MARIANA in Piazza Aldo Moro, 14.

Sabato 5 marzo infine, volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e della G.S. Cerveteri Runner, saranno impegnati in una lunga giornata di raccolta di beni di prima necessità al Carrefour di Cerveteri in Largo A. Loreti n.2 e al Maury’s di Cerveteri. Per informazioni e per donare si può chiamare il numero 0699207060

Diocesi di Porto-Santa Rufina

La Caritas della Diocesi di Porto-Santa Rufina, oltre ad unirsi all’appello di Papa Francesco per una corale preghiera per la pace e per l’adesione alla Giornata di digiuno nel Mercoledì delle ceneri, fa sapere che la Chiesa italiana, attraverso Caritas italiana è accanto alla Caritas Ucraina ed alla popolazione tutta, attivandosi per fornire gli aiuti necessari per rispondere ai bisogni più urgenti e ha avviato una raccolta fondi per sostenere gli interventi di assistenza umanitaria ed emergenziale, a cui partecipa.

Per questo la Caritas della Diocesi di Porto-Santa Rufina sostiene la raccolta invitando tutti a contribuire con una donazione. In questa fase è importante non disperdere le azioni, Caritas Italiana segue costantemente l’evoluzione della situazione attraverso il collegamento con Caritas Ucraina e Caritas dei paesi limitrofi che si stanno adoperando per garantire l’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra. Si stima che nei prossimi giorni tra uno e cinque milioni di ucraini potrebbero cercare rifugio in Europa. Per contribuire

Bonifico bancario: IBAN IT82T 08327 03228 000 000 000 800 Banca di Credito Cooperativo

Intestato a Diocesi Porto Santa Rufina

Causale: Emergenza Ucraina

Diocesi di Latina

Sulla scia di quanto ha chiesto Papa Francesco, la diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno offre un ulteriore momento di preghiera per invocare il dono della pace in Ucraina. L’appuntamento è per il giovedì 3 marzo, alle ore 20.30, presso la cattedrale di San Marco, a Latina, con la veglia di preghiera presieduta dal vescovo Mariano e organizzata dalla Consulta diocesana per le Aggregazioni laicali. Come ha spiegato don Massimo Capitani, delegato episcopale per le Aggregazioni laicali, «siamo tutti invitati a partecipare e mai come in questo momento a far nostre le parole di p​apa Francesco: La preghiera è proprio la radice della pace. La pace è sempre possibile e la nostra preghiera è alla radice della pace. La preghiera fa germogliare la pace».

Nel frattempo, su indicazione del vescovo Crociata, nelle parrocchie pontine per il Mercoledì delle Ceneri – giornata di digiuno e preghiera – sono stati organizzati incontri comunitari specifici per la pace in Ucraina. “Unire gesti penitenziali e implorazione orante è la risposta dei credenti al dramma in corso – ha spiegato Crociata in una nota ai parroci -, che possono vivere così in piena sintonia con lo spirito quaresimale questo tempo speciale reso drammatico dalle notizie di un ritorno della guerra in territorio europeo e aspirano al recupero di una pace giusta e duratura”.

Oltre la preghiera e i gesti penitenziali organizzati nelle parrocchie e in cattedrale tra oggi e domani, un pensiero va anche alla dura situazione che gli ucraini stanno vivendo, nelle città colpite dai bombardamenti o da sfollati all’estero.

Circa gli aiuti materiali, la comunità ecclesiale pontina – tramite la Caritas diocesana – segue le indicazioni di Caritas Italiana, la quale è in costante collegamento con le Caritas in Ucraina, in coordinamento con Caritas Europa e Caritas Internationalis e resta accanto alla popolazione. Inoltre, a fianco e a supporto delle Caritas dei Paesi confinanti, si adopera per accogliere le persone in fuga dalla guerra.

In questo momento, Caritas Italia ha attivato una campagna di raccolta fondi per sostenere gli interventi di assistenza umanitaria e i futuri interventi che verranno sviluppati con l’evolversi della situazione. Per le donazioni si possono utilizzare i conti correnti riportati in basso oppure nella modalità online dal sito www.caritas.it. I soldi raccolti serviranno a supportare lo sforzo delle Caritas ucraine e dei Paesi limitrofi impegnate nell’assistenza alla popolazione.

Una decisione, questa, presa in sede di coordinamento europeo Caritas ma comune anche ad altre grandi agenzie umanitarie internazionali, impegnate anche loro sul campo. Infatti, al momento le Caritas operanti sul territorio hanno in dotazione i quantitativi necessari e sono ancora in grado di reperire sul posto i materiali occorrenti. Quando saranno previste esigenze specifiche allora sarà avviata anche la relativa raccolta.

Un metodo, questo, che serve a non disperdere aiuti ma anche ad avere la certezza morale – per quanto possibile – che questi arrivino alla popolazione bisognosa. Non sempre ciò è scontato in un contesto bellico, ben diverso da quello delle catastrofi naturali cui magari si è più abituati.

Invece, per quanto riguarda l’ospitalità a sfollati che arrivano nel territorio italiano, la Caritas Italia è stata informata che questa si realizzerà in via prioritaria nella rete istituzionale dei Cas e dei Sai. A livello locale, la Caritas diocesana – come già avviene – è sempre a disposizione delle Autorità istituzionali e dei Comuni per il supporto che le può essere richiesto rispetto alle varie forme di assistenza. In ogni caso, la Caritas diocesana raccoglierà ugualmente le offerte di disponibilità di privati cittadini a ospitare persone ucraine sfollate, da condividere poi con gli enti istituzionali che si occuperanno dell’accoglienza. Come donare

È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 – 00165 Roma), utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o con una donazione online, o bonifico bancario (causale “Europa/Ucraina”) tramite:

• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111

• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474

• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013

• UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119

Contatti Caritas diocesana di Latina:

Telefoni: 0773/4068012 – 0773/695965

Posta elettronica: caritas@diocesi.latina.it

Diocesi di Gaeta

La Chiesa di Gaeta, in unione con la Chiesa universale e la Chiesa italiana, si unisce con particolare preoccupazione al popolo ucraino per l’attacco bellico in corso. L’arcidiocesi di Gaeta, per il tramite della Caritas diocesana, è in contatto con Caritas italiana per coordinare al meglio ogni iniziativa: in particolare, la Quaresima di Carità 2022 sarà dedicata all’Ucraina con una colletta indetta per domenica 27 marzo.

Inoltre l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari ha chiesto alle 57 parrocchie di unirsi in preghiera per la pace in Ucraina e nel mondo: molte comunità stanno già coinvolgendo i territori e i fedeli con tante iniziative di solidarietà e di spiritualità.

La forania di Minturno si ritroverà giovedì 3 marzo alle ore 19.15 presso la chiesa di Sant’Albina Vergine e Martire a Scauri di Minturno. Saranno presenti i sacerdoti delle parrocchie della forania, con padre Vasile Carp, parroco della parrocchia ortodossa di San Nilo e Santa Parasceve in Penitro di Formia, e Daniele Benini, pastore della Chiesa avventista di Gaeta.

La forania di Fondi si riunirà sabato 5 marzo alle ore 20.00 presso l’Anfiteatro di Fondi, per proseguire verso il Castello, poi in Corso Appio Claudio e fino alla chiesa di Santa Maria in Piazza. Si tratta di un incontro di preghiera e riflessione itinerante, credenti e non credenti insieme per testimoniare che esiste una parte di umanità che crede ancora fortemente nel dialogo e nella bellezza.

La forania di Formia si riunirà domenica 6 marzo alle ore 17.00 presso la chiesa di Santa Teresa d’Avila a Formia per pregare insieme con la comunità ucraina di Formia, rappresentata da don Sviatoslav Tytuliak, dell’esarcato apostolico dei fedeli cattolici ucraini.

Informazioni aggiornate sono disponibili sui media diocesani, in particolare il portale diocesano www.arcidiocesigaeta.it.

Civitavecchia

Situazione diversa invece a Civitavecchia, dove Comune, Protezione civile, Croce Rossa, Caritas e Comunità di Sant’Egidio informano i cittadini di Civitavecchia che non sono in corso sul territorio raccolte istituzionali di alimenti o beni di prima necessità destinate all’Ucraina.

Ciò perché, al momento, non vi sono canali attivi di consegna diretta alla popolazione. Il Comune, gli enti e le associazioni raccomandano quindi di attendere l’apertura di canali istituzionali attraverso i quali far pervenire gli aiuti. Al momento si attendono quindi indicazioni ufficiali, anche in base alle effettive necessità della popolazione da sostenere.

Ardea

Anche il Comune di Ardea vuole dare un aiuto alle famiglie dell’Ucraina che stanno attraverso questo terribile periodo. “Ci siamo confrontati con la Croce Rossa Italiana per capire quali fossero le necessità primarie delle popolazioni: i farmaci rappresentano ciò che le organizzazioni sanitarie ucraine richiedono maggiormente, vista la difficoltà di approvvigionamento degli ospedali”, fa sapere l’assessore Possidoni.

“Grazie alla collaborazione di alcune associazioni sul territorio abbiamo creato dei punti di raccolta farmaci in cui i cittadini possono recarsi per lasciare i farmaci, preferibilmente quelli indicati nella lista. Vorrei ringraziare Le case di Paola, Casa Francesco, la Croce Rossa di Ardea e la Farmacia Bartolomucci per la continua e solerte partecipazione a queste iniziative e tutti i cittadini che aderiranno a questa campagna di solidarietà”, conclude l’assessore.

I farmaci possono essere consegnati presso le tre sedi negli orari indicati:

Croce Rossa Ardea, Via Bologna n. 1 (3-4-5-7-9-11 Marzo dalle 17:00 alle 20:00) Cell. 334,2229751/328.8874529

Casa Francesco, Lungomare degli Ardeatini n. 254 Cell. 339.2111275 (Chiamare per concordare giorno di consegna)

Farmacia Comunale Nuova Florida, Via Nuova Florida, 127

Farmacia Comunale Tor San Lorenzo; Viale di Tor San Lorenzo, 139

Farmacia Bartolomucci, Largo Genova, 8

Le Case di Paola, Via Bergamo n.18 (Ardea); Via Singen n.18 (Pomezia); Via Ardeatina n.385 (Lavinio); dal Lunedì al Venerdì 09:00-13:00/14:00-19:00; Tel. 06.91430204

La Croce Rossa Comitato di Ardea sarà inoltre presente venerdì 4 marzo dalle 17:00 alle 19:00 presso l’aula Consiliare Sandro Pertini per la raccolta dei farmaci da parte dei cittadini.

(Il Faro online)