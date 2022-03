Guerra in Ucraina, il Papa: “Imploriamo la pace da Dio, gli uomini non sanno costruirla”

Roma – Ancora un disperato appello per la pace arriva da Papa Francesco. L’occasione la Messa del Mercoledì delle Ceneri, celebrata, come da tradizione, nella basilica di Santa Sabina, all’Aventino. Bergoglio non è presente fisicamente a causa della gonalgia (leggi qui); al suo posto, a presiedere il rito, il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che dà lettura dal pulpito dell’antica chiesa dell’omelia preparata dal Pontefice per il rito.

Una riflessione che ruota attorno a tre parole chiave: preghiera, carità e digiuno, ovvero i cardini del tempo quaresimale per ogni cristiano. Esse, sottolinea il Pontefice, “devono maturare nel segreto” ma “non sono segreti i loro effetti. Preghiera, carità e digiuno non sono medicine solo per noi, ma per tutti, perché possono cambiare la storia. Prima di tutto perché chi ne prova gli effetti, quasi senza accorgersene, li trasmette anche agli altri; e soprattutto perché la preghiera, la carità e il digiuno sono le vie principali che permettono a Dio di intervenire nella vita nostra e del mondo. Sono le armi dello spirito, ed è con esse che, in questa giornata di preghiera e di digiuno per l’Ucraina, imploriamo da Dio quella pace che gli uomini da soli non riescono a raggiungere e a costruire”.

Parole che assumono un significato particolare visto che per questo Mercoledì delle Cenere il Papa aveva proclamato una giornata speciale “di digiuno e preghiera” per invocare la pace in Ucraina, martoriata dalle bombe. E la preghiera finale del Pontefice è volta proprio a chiedere il silenzio delle artiglierie: “O Signore, Tu che vedi nel segreto e ci ricompensi al di là di ogni nostra attesa, ascolta la preghiera di quanti confidano in Te, soprattutto dei più umili, dei più provati, di coloro che soffrono e fuggono sotto il frastuono delle armi. Rimetti nei cuori la pace, ridona ai nostri giorni la tua pace. E così sia”.

