Guerra in Ucraina, Levchenko stella dell’alto: “L’esercito ci difende come può.. preghiamo”

La guerra non colpisce solo le persone normali di tutti i giorni, ma anche i campioni dello sport che di quelle persone sono esempio e modello. Una di loro è a Kiev sotto le bombe, senza poter fuggire.

La stella della Nazionale femminile di atletica Yulia Levchenko. Avrebbe dovuto partecipare in questi giorni ai Meeting della World Indoor Tour, che anticipano il Mondiale al coperto di Belgrado, ma la grave situazione internazionale lo impedisce. L’altista ucraina non può uscire da Kiev: “Siamo stati invasi dai russi. Si vede ogni cosa da qui. Le nostre forze ucraine ci stanno difendendo meglio che possono. Preghiamo”. Scrive Yulia in un post su Instagram, nella sua pagina personale.

