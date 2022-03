Le Pro Loco di Fiumicino unite nel sostegno all’Ucraina

Fiumicino – Le Pro Loco del nostro territorio hanno deciso congiuntamente di organizzare una raccolta di beni di prima necessità da mandare in Ucraina in aiuto della popolazione che sta scappando dalla guerra. Il materiale raccolto sarà inviato tramite la chiesa ucraina di Santa Sofia, in via Boccea 478, che ha già iniziato la raccolta.

Altri invii seguiranno con altri canali ufficiali.

In particolare occorre: pasta, olio di girasole in lattina, riso, caffè, the, nutella, barrette, tonno in scatola, legumi e cibo in scatola, fiammiferi, aspirina, tachipirina, ibuprofene, fermenti lattici, bende elastiche, bende, siringhe, cerotto, garze, disinfettanti, disinfettanti per l’acqua, pannolini, assorbenti, teli antigelo, insulina, metformina, vitamine, latte in polvere per bambini. In caso di coperte ed indumenti, fornire solo materiale nuovo.

La raccolta avverrà dal 1 all’8 marzo per ora, presso le sedi delle Pro Loco del Comune di Fiumicino:

• Pro Loco di Fregene – Maccarese, in Viale della Pineta 110 a Fregene nei giorni lunedì – mercoledì- venerdì dalle 17:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:30 alle 11:30. Tel.06 66560596.

• Pro Loco di Fiumicino, in Piazza G. B. Grassi, 12 a Fiumicino dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e presso il Treno storico in Via Torre Clementina, martedì-giovedì-venerdì-sabato e domenica, dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18. Tel. 06 65047520 e 329 3682161.

• Pro Loco Torre in Pietra, Via Francesco Marcolini, 22 Torrimpietra, il sabato dalle 9 alle 12 oppure per appuntamento al n.389 9683803.

• Pro Loco Passoscuro, Via Florinas, 120 a Passoscuro, previo appuntamento telefonico al n. 392 9558414.

• Pro Loco Testa di Lepre, Largo Formichi a Testa di Lepre di Sopra, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30. Oppure per appuntamento contatto whatsapp: 339 2127248 e 339 1133200.

