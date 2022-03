Fiumicino – “Su Fiumicino va fatto un grande lavoro con i ragazzi. Questa città non è certo in balia delle baby gang. Sicuramente continueremo con il progetto ‘Scuole sicure’“. Promessa mantenuta. A poche settimane dall’arrivo della dottoressa Stefania D’Andrea, nuova dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Fiumicino, gli agenti hanno iniziato il tour degli Istituti per promuovere una cultura della legalità.

Prima tappa l’Istituto Superiore Baffi di Isola Sacra, dove alunni e poliziotti si sono incontrati nell’Aula Magna per discutere di droghe e cyberbullismo. Non un incontro sul modello tipico delle lezioni scolastiche, bensì un dialogo-confronto tra i giovani scolari e gli agenti su alcuni dei temi chiave dell’adolescenza – il Baffi da sempre è attivo sotto questo fronte – con il duplice obiettivo di sensibilizzare non solo gli studenti ma anche le famiglie dei nostri ragazzi, come aveva annunciato la dottoressa D’Andrea: “Questo anche aumenterà la percezione della sicurezza in città perché sicuramente gli studenti diranno ai genitori, alle loro famiglie: ‘Oggi abbiamo incontrato la Polizia, è venuta in classe…’”. Nelle prossime settimane gli agenti del Commissariato di via Portuense continueranno gli incontri nelle aule del territorio.

