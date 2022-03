Lotto, la fortuna bacia Pomezia: centrato un terno da oltre 23mila euro

Pomezia – La cittadina di Pomezia e quella di Taormina protagoniste delle due vincite più alte dell’ultimo concorso del Lotto, pari a 23.750 euro per effetto di due terni giocati rispettivamente sulla ruota di Roma (34 67 72) e su quella di Palermo (2 5 78), in entrambi i casi – come riferisce l’agenzia Agimeg – con una giocata complessiva di 10 euro. Terzo gradino del podio per gli 11.250 euro vinti ad Alessandria ancora con un terno (1 12 62) sulla ruota Nazionale.

Roma a segno invece con la vincita più alta ottenuta con il 10eLotto, pari a 20 mila euro per effetto di un ‘nove’ su un’estrazione frequente realizzato mettendo in gioco dieci numeri, a fronte di una giocata di 4 euro. Sul podio anche i 12.500 euro vinti a Finale Ligure e i due premi da 10 mila euro centrati a Cassano d’Adda e Messina. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 800 milioni di euro.

