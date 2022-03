Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’inverno sta provando a prendersi la scena sul nostro Paese, con aria direttamente dalla Russia che sta causando un crollo termico e nevicate al Centro-Sud. Nella seconda metà della settimana l’Italia rimarrà in balia della variabilità. La Penisola si troverà a metà tra una timida rimonta anticiclonica, infiltrazione umide atlantiche e ancora qualche sbuffo freddo da Est. Vediamo però nel dettaglio cosa succederà, considerando però che la previsione è ancora soggetta a cambiamenti, specie giovedì e venerdì.

METEO MERCOLEDI’ 02 MARZO: giornata all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati praticamente ovunque, resisterà un po’ di nuvolosità al Sud a causa di una residua ventilazione fredda settentrionale. Non si escludono dei deboli piovaschi sulle coste pugliesi e sulla Sicilia settentrionale. Al Nord e sulla Sardegna aumenteranno le nuvole dal pomeriggio, specie sulla Liguria dove in serata non si esclude anche qualche prima localizzata pioviggine. Più asciutto altrove. Temperature in lieve rialzo. Vento ancora sostenuto, a tratti forte, dai quadranti settentrionali al Sud.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: giornata ancora stabile e soleggiata sulle regioni del medio Tirreno, ma con qualche nube medio-alta in transito entro sera da Ovest. Locali foschie al mattino nelle valli Tosco-Umbre. Clima molto freddo tra notte e mattino con valori diffusamente sotto lo zero, in pianura ma in particolare sui settori interni e fondovalle appenninici; estese e diffuse gelate. Venti deboli o moderati dai quadranti Nord-Nordovest. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno noteremo giornate stabili e in prevalenza soleggiate fino a metà settimana, salvo residua variabilità martedì sui settori appenninici interessati da deboli nevicate per effetto stau, e sul basso Lazio, qui con possibili locali piovaschi sparsi. Clima rigido tra notte e mattino, in particolare mercoledì, con minime diffusamente negative anche in pianura ed estese gelate. Venti di nuovo in rinforzo dai quadranti Nordest complice il transito di correnti molto fredde di matrice continentale. Tra giovedì e venerdì lievi infiltrazioni umide favoriranno un aumento della nuvolosità con possibili piovaschi tra Toscana e Lazio; temperature in lieve rialzo. Possibile peggioramento a carattere freddo entro il weekend/inizio prossima settimana.

(Fonte: 3B Meteo)