Pomezia, aperto un Cna Point per offrire un punto di riferimento alle imprese del territorio

Pomezia – È stato inaugurato un nuovo Cna Point con sede a Pomezia, alla presenza del Segretario della Cna di Roma, Stefano Di Niola, del Presidente di Cna Zona Castelli, Mauro Gasbarri, della Vice Sindaco del Comune di Pomezia, Simona Morcellini e del Presidente della Commissione consiliare Attività produttive, Turismo e Cultura Stefano Alunno Mancini.

“In questa delicata fase socio-economica è davvero importante essere vicini alle imprese del territorio, anche attraverso punti di contatto diretto che possano fornire risposte e strumenti utili agli imprenditori e le imprenditrici di un comune importante come Pomezia. Il Cna Point insieme a UnipolSai sarà a disposizione di artigiani, commercianti, professionisti e delle tante, micro, piccole e medie imprese, per fornire soluzioni e opportunità. Un ringraziamento al Comune di Pomezia che si è reso immediatamente disponibile a collaborare, affinché la presenza della Cna di Roma diventi un punto di riferimento per la comunità”, commenta così Mauro Gasbarri, Presidente della Zona Castelli.

“Un ulteriore punto di riferimento – aggiunge la Vice Sindaco – per gli esercizi commerciali del nostro territorio che negli ultimi due anni hanno subito pesanti ripercussioni economiche a causa della pandemia sanitaria. Ora che si avvia una fase nuova di ripartenza siamo lieti di poter inaugurare un Cna Point che va ad aggiungersi agli strumenti che la nostra Amministrazione ha messo a disposizione del tessuto economico locale per superare questa fase emergenziale. Ringraziamo Cna per la collaborazione e per l’opportunità riservata a Pomezia”.

Il Cna Point è ubicato presso la sede di Unipol Pomezia a via Filippo Re, 52​.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link