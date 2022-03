Guerra in Ucraina, il grazie del Papa ai polacchi: “Hanno aperto confini e cuori ai profughi”

Città del Vaticano – Al termine dell’Udienza generale (leggi qui), Papa Francesco, nel giorno dedicato alla preghiera per la pace nell’est Europa, ringrazia i polacchi: “Voi, per primi, avete sostenuto l’Ucraina, aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano dalla guerra. State offrendo generosamente a loro tutto il necessario perché possano vivere dignitosamente, nonostante la drammaticità del momento. Vi sono profondamente grato e vi benedico di cuore!”.

Poi, a braccio, ringrazia il frate francescano che fa lo speaker in polacco durante le Udienze: “Lui è ucraino! E i suoi genitori sono in questo momento nei rifugi sotto terra, per difendersi dalle bombe, in un posto vicino a Kiev. E lui continua a fare il suo dovere qui, con noi. Accompagnando lui accompagniamo tutto il popolo che sta soffrendo dei bombardamenti, i suoi genitori anziani e tanti anziani che sono nel sotto terra per difendersi. Portiamo nel cuore il ricordo di questo popolo”. Poi, rivolto al frate, dice: “E grazie a te per continuare nel lavoro”.

(Il Faro online)

