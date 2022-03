Fiumicino, approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Fiumicino – “Anche quest’anno il Comune di Fiumicino si dota di uno strumento importante per la lotta ai fenomeni corruttivi. È stato infatti approvato in Giunta il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024, senza usufruire del termine ulteriore concesso per la sua approvazione fissato al 30 aprile”. Lo fa sapere il Segretario generale del Comune di Fiumicino, Roberta Fusco.

“Il mio ringraziamento per questo importante risultato, di cui andiamo orgogliosi – aggiunge – va al mio staff che, insieme a me, ha redatto il Piano, in collaborazione con tutti i dirigenti, gli amministratori, le associazioni presenti sul territorio e grazie all’intervento della delegata del sindaco alla Legalità Arcangela Galluzzo”.

“Il Piano – spiega il Segretario generale – è uno strumento costruito sulle tipicità dell’Ente e quest’anno, anche in linea con gli orientamenti Anac, risulta più snello e più sintetico nella parte delle premesse. Attraverso l’analisi aggiornata del contesto interno ed esterno, l’Amministrazione ha acquisito le informazioni necessarie ad identificare i rischi corruttivi che la caratterizzano, al fine di programmare le misure di prevenzione generiche e specifiche da porre in essere per il trattamento del rischio stesso. Tale documento, inoltre, è strettamente interconnesso con gli altri strumenti di pianificazione, e, in particolar modo, è redatto in coerenza con il piano performance, all’interno del quale saranno previsti obiettivi gestionali di rilevante interesse ai fini della trasparenza dell’azione e dell’organizzazione amministrativa”.

“Tutto ciò in linea con la futura predisposizione della sezione anticorruzione all’interno del Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione previsto dall’art. 6 del DL n. 80. Infine, l’incremento del grado di automazione e digitalizzazione di molti processi mappati all’interno del Piano ha consentito di aumentare efficacia, efficienza e coordinamento delle attività di monitoraggio con il sistema dei controlli interni, nonché di soddisfare anche le esigenze di trasparenza e semplificazione, permettendo al Comune di Fiumicino di restare sempre in prima linea nella lotta alla corruzione“, conclude.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link