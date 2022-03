Guerra in Ucraina, la Formula Uno cancella il Gran Premio di Russia

Dopo la cancellazione del Gran Premio per il 2022, arriva un altro annuncio riguardante i rapporti tra la Russia e la Formula 1, che ha interrotto il suo contratto con il comitato promotore del Gran Premio di Sochi.

La decisione arriva dopo l’aggressione militare della Russia ai danni dell’Ucraina.

Così l’ente che organizza e gestisce il campionato del mondo di Formula 1 ha annunciato di aver risolto definitivamente il contratto con gli organizzatori del Gp di Russia. “La Formula 1 può confermare di aver risolto il suo contratto con i promoters del Gran Premio di Russia – è scritto in un comunicato -, il che significa che la Russia non avrà gare in futuro”. Il Gp di Russia 2022, cancellato la scorsa settimana dopo l’invasione russa dell’Ucraina, doveva essere l’ultimo a tenersi a Sochi prima di trasferirsi a San Pietroburgo dal 2023. (Ansa)

