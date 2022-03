Infernetto, paura in tabaccheria: 57enne tenta la rapina e spara

Ostia – Momenti di paura in via San Candido, all’Infernetto, dove un uomo armato di pistola ha tentato di rapinare una tabaccheria.

E’ successo lunedì 28 febbraio. Col volto ben coperto da un passamontagna, il malvivente ha chiesto che gli venisse consegnato l’incasso ma, alla resistenza del gestore, ha esploso un colpo di pistola semi-automatica, poi rivelatasi essere una scacciacani, ed è fuggito.

Neanche ventiquattr’ore più tardi, però, l’uomo – un noto pregiudicato romano di 57 anni – è stato individuato e fermato, dopo accurate indagini, dai poliziotti del X Distretto Lido.

A conferma dei sospetti degli agenti, durante la perquisizione della sua abitazione sono stati rinvenuti la scacciacani, il passamontagna e il borsello utilizzati nella tentata rapina del giorno prima. Il 57enne è stato quindi denunciato a piede libero.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.