Maldini: “Ibrahimovic in società nel post carriera? Perché no?”

Milano – Zlatan Ibrahimovic una bandiera del Milan e del calcio internazionale. e la società rossonera lo vuole tenere con sé per sempre o quasi. E’ di queste ore la proposta di Paolo Maldini.

L’attaccante svedese potrebbe diventare un dirigente rossonero nel post carriera calcistica: “Non è detto che non possa avere un futuro con noi”. Ha detto il Direttore Tecnico a margine del derby con l’Inter, come riporta La Gazzetta dello Sport. Ma Zlatan ancora sembra non aver chiaro cosa fare dopo. Tuttavia il suo mondo è proprio quello del calcio e probabilmente vorrà restare in esso per tutta la vita. Potrebbe lavorare anche nel cinema o nel mondo dello spettacolo. Già uno spot lo porta in tutte le case degli italiani e sembra trovarsi a suo agio davanti alle telecamere, come ha dimostrato anche al Festival di Sanremo.

Resterà nel mondo del calcio? Il Milan intanto comincia a sognare. Averlo in società e non solo in campo.

