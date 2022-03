Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’area anticiclonica che ha dettato legge negli ultimi giorni sull’Europa centro-occidentale comincia ad indebolirsi e nelle prossime 48/72 ore sposterà il suo centro verso latitudini più settentrionali, fino a raggiungere la Scandinavia. Lascerà spazio alla depressione che da giorni staziona sulla Penisola Balcanica, consentendole di allargarsi verso ovest fino a raggiungere il Mediterraneo centrale e l’Italia entro venerdì, con il suo carico di aria fredda che la alimenta. Contemporaneamente altre altre aree di instabilità si metteranno in gioco sull’Europa occidentale, ormai priva dell’ effetto stabilizzante dell’anticiclone, rappresentate da blande saccature depressionarie che cercheranno di guadagnare strada verso lo Stivale ma saranno ostacolate dall’esile anticiclone che le devierà verso il Nord Africa, limitandone gli effetti a nubi e qualche pioggia giovedì tra Sardegna e alto Tirreno. Venerdì invece assisteremo ad un certo deterioramento del tempo soprattutto al Centro-Sud, per il passaggio di un fronte freddo pilotato dalla depressione balcanica, con alcune nevicate fino a quote collinari.

METEO GIOVEDI’ 03 MARZO. Soleggiato sull’arco alpino, nuvoloso in Sardegna e sulla Liguria di Levante con qualche debole pioggia in estensione in giornata alla Toscana centro-settentrionale, la sera qua e là anche sul Veneto, mentre tende a migliorare sull’isole con clima più asciutto e parziali schiarite in arrivo. Ampi rasserenamenti invece sul resto delle regioni settentrionali. Nubi sparse e schiarite sul resto del Centro-Sud con tendenza ad aumento della nuvolosità entro sera, specie su Sicilia e regioni tirreniche ma senza fenomeni ad eccezione di locali pioviggini sui settori occidentali dell’isola. Temperature senza variazioni di rilievo, ma con locali gelate notturne sulla Val Padana.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: lievi infiltrazioni umide favoriranno un aumento delle nubi sulle regioni del medio Tirreno, in particolare sulla Toscana, qui con locali e rade deboli/debolissime precipitazioni; sostanzialmente asciutto altrove. Temperature in rialzo nelle minime, salvo valori più contenuti tra Lazio interno ed Umbria. Venti deboli o moderati, in rotazione dai quadranti meridionali. Mare da mosso a poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno noteremo condizioni termiche molto rigide tra notte e mattino di mercoledì con estese gelate. Tra giovedì e venerdì lievi infiltrazioni umide favoriranno un aumento della nuvolosità con possibili piovaschi specie sulla Toscana, temperature massime senza grosse variazioni, valori minimi in netto rialzo. Possibile peggioramento a carattere freddo con neve anche in collina in precisi intervalli temporali che si potrebbero collocare tra il weekend e l’inizio della prossima settimana; questo considerato un mix di condizioni atmosferiche idonee come sbuffi umidi da Ovest e freddo sempre in agguato ad Est. Tendenza previsionale quest’ultima che necessiterà di ulteriori conferme.

(Fonte: 3B Meteo)