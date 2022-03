Muay thai, Sveva Melillo di Acilia fa cinquina mondiale: è sua la cintura Wmc

Acilia - E’ arrivata la cinquina personale per Sveva Melillo ai Mondiali. Lo scorso 26 febbraio l’atleta di Acilia si è portata a casa il titolo mondiale di muay thai nella lega della Wmc. La competizione si è svolta negli Emirati Arabi e ha regalato l’ennesima cintura alla campionessa della Muay Thai Camp di Viterbo.

Un successo per l’Italia nel mondo delle arti marziali asiatiche e per il Lazio. In esso il X Municipio vanta l’ennesima appartenenza ai successi dello sport azzurro. Sveva ha 28 anni e ha dedicato una vita alla pratica di esso e del muay thai (leggi qui). Scrive un lungo post la Melillo su Instagram, ringraziando il suo staff e le persone che le sono state accanto. Sottolinea: “Abbiamo conquistato un’altra cintura al Mondiale Wmc. Ringrazio la mia avversaria, donna degna e guerriera che non si è mai tirata. Grazie per essersi battuta con me”.

Sono ancora i social a testimoniare l’avventura di Sveva ai Mondiali di muay thai. E’ tornata il giorno dopo in Italia ed è stata accolta da una bella festa e da un capiente mazzo di fiori, come testimonia la foto apparsa su Instagram.

