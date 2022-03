“Storie di Donne”: l’evento di Tuttexuna dedicato all’ascolto ed alla condivisione

Fiumicino – “Ti è mai capitato di aver voglia di condividere un messaggio, un pensiero, un tuo scritto, una storia con qualcuno ma non lo hai mai fatto? Quanto ci si può sentire più leggere dopo aver trovato il modo di far conoscere agli altri ciò che ci portiamo dentro? Una sconfitta, una rinascita, un pensiero a cui poter dare un riscontro o una nuova visione….”. “Storie di Donne” è l’iniziativa organizzata dall’Associazione Tuttexuna in occasione della Festa della Donna: un’occasione di condivisione e di ascolto dedicata a tutte le donne che ne abbiano bisogno.

L’appuntamento è martedì 8 marzo 2022 dalle 9.30 in poi, presso il Centro Leonardo (piano terra, accanto alla parafarmacia) nella sede dei Vigili del Fuoco in congedo.

Il programma

“Dalle ore 13.30 alle ore 16.00 vedremo e discuteremo , insieme ad una Psicologa, di un cortometraggio che abbiamo pensato possa farci riflettere su tanti temi importanti e situazioni che viviamo giornalmente – spiega Tuttexuna -. Nello stesso giorno, dalle 09.00 alle 19.00, l’associazione Tuttexuna sarà punto di raccolta per le tue donazioni di assorbenti, salva slip, prodotti igienici femminili e prodotti per l’infanzia come salviette e pannolini. L’associazione provvederà a distribuirli alle donne in difficoltà.

Per chi volesse partecipare all’evento e chi avesse bisogno di ricevere in dono ciò che ci auguriamo raccoglieremo ci contatti al numero associativo 3713106183 dalle ore 10.00 alle ore 19.00″.

